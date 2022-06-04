انت الان تتابع خبر اتفرج – الجمال كله نرمين الفقي “بتدلع” الجمهور بفستان جرئ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” حيث مرتديه فستان قصير مكشوف من منطقة الصدر والاكتاف وبفتحة كبيرة على فخذها وتبتسم بطريقة جذابة معلقة :مساء الخير وهي متكئة على البيانو.

وحصلت نرمين الفقي، علي الكثير من التعليقات مثل : يا مساء الورد والرياحين يا حلو والله يا عيني هلاء نور انستغرام بطلة الحلوين وينك يا حلو اشتقنالك هلاء نور قمر عنا بطلتك علينا ماشاء الله يارب تبقي شبابك وحيويتك اصلا لما بنشوفك شوفتك بتعطينا طاقه الايجابية وحياه حلوة نستمدها من طلتك علينا يارب يحميكي الله ويحفظك وين ما تكوني اميين- الجمال كله.