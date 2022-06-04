انت الان تتابع خبر من داخل الجيم – نسرين طافش تستفز الشباب بملابس ضيقة والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - تسعي الفنانة السورية نسرين طافش، الحفاظ على وزنها المثالي وعدم حدوث أي زياده في وزنها، ولذلك تقوم بين الحين والآخر ببعض التمارين الرياضية، داخل إحدي صالات اللياقة الدنية.
وفي هذا السياق نشرت نسرين طافش فيديو جديد لها وهي تقوم ببعض التمارين الرياضية مرتدية ملابس رياضية ضيقه للغاية أبرزت مفاتنها مع وضع غضاء علي شعرها، وعدم التكلف في استخدام المكياج.وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة “لنفعل هذا، شكرا لك صديقي العزيزomaralmosaly”، ونالت على ذلك الكثير من التعلقيات الجريئة مثل : ماشاء الله شو هالجمال والرشاقة- اجمل فنانة و انسانة- الجمال الطبيعي – قمررررر- نسرينووو الحبيبة- العشق-يسعد صباحك