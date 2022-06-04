من داخل الجيم – نسرين طافش تستفز الشباب بملابس ضيقة

وفي هذا السياق نشرت نسرين طافش فيديو جديد لها وهي تقوم ببعض التمارين الرياضية مرتدية ملابس رياضية ضيقه للغاية أبرزت مفاتنها مع وضع غضاء علي شعرها، وعدم التكلف في استخدام المكياج.وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة “لنفعل هذا، شكرا لك صديقي العزيزomaralmosaly”، ونالت على ذلك الكثير من التعلقيات الجريئة مثل : ماشاء الله شو هالجمال والرشاقة- اجمل فنانة و انسانة- الجمال الطبيعي – قمررررر- نسرينووو الحبيبة- العشق-يسعد صباحك