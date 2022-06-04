انت الان تتابع خبر سعر أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري في آخر جلسة تصوير.. باليورو والدولار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة ياسمين صبري بمشاركة جميع متابعيها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء الأسبوع الجاري.

إطلالة ياسمين صبري في آخر جلسة تصوير لفتت انتباه الجمع

ولفتت ياسمين صبري انتباه جميع متابعيها في الصور بإطلالة أنيقة، حيث أنها ارتدت فستان طويل ذو أكمام مكشوفة ذات اللون الأحمر، وهو الذي لا يوجد فيه أي نقوشات، ولكن تميز بأنه مصنوع من القماش البليسيه الذي تصدر أحدث الصيحات الخاصة بالموضة.

سعر أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري في آخر جلسة تصوير

وارتدت ياسمين صبري فستان بتوقيع من دار الأزياء العالمية Antonino Valenti، ووصل سعر التصميم 2403 دولار أمريكي، أي ما يصل لـ 45 الف جنيه، وارتدت ياسمين صبري حذاء أنيق ذو كعب عالي، وارتدت قلادة من ماركة ديور ووصل سعرها لـ 590 يورو أي ما يصل لـ 12 ألف جنيه مصري.