انت الان تتابع خبر رد صادم من منار اللبنانية بعد تناول واقعة اغتصابها.. فاجأت الجمهور به والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الإعلامي تمام بالتحدث مع المطربة منار اللبنانية، بالتحدث أثناء حلقتها في برنامج “مع تمام” على قناة تليفزيون الجديد، عن واقعة اغتصابها التي انتشرت الكثير من الأخبار حولها في الفترة الأخيرة الماضية.

رد صادم من منار اللبنانية بعد تناول واقعة اغتصابها

وغضبت منار اللبنانية وانفعلت كثيراً بعدما تحدث الإعلامي تمام معها عن تعرضها إلي الاغتصاب، ورد عليه منار هي منفعلة قائلة “بليز وقف ما تسأل هالسؤال مرة تانية، هالموضوع ما بدي أحكي فيه”.

لقاء منار اللبنانية في تلفزيون الجديد

وأطلت المطربة منار اللبنانية في حلقة تلفزيونية في برنامج “مع تمام” من خلال تلفزيون الجديد، وأيضاً تحديت من خلالها على الخبايا والأسرار الخاصة بعلاقتها بالفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، ووجه لها سؤال حول حقيقة زواجها منه ونفت وصول العلاقة إلى الزواج، وسألها عن سبب تنازعها على ميراث شعبن، واجابت أنه أعطاها فيلا قبل وفاته ومعها إثبات بذلك.