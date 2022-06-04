انت الان تتابع خبر شاب سعودي يطلب الزواج من آمبر هيرد لن تصدق ماذا حدث والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد خسارة الممثلة ​آمبر هيرد​ الدعوى التي رفعتها ضد طليقها الممثل ​جوني ديب​، أرسل لها شاب سعودي رسالة صوتية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، يواسيها بها، وطلب منها الزواج ووعدها ان يعيشا سوياً حياة كلها فرح وسعادة.

وانتشرت الرسالة بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الكثير من المتابعين أن هذا الشاب قوي للغاية وطريف رغم ان الرسالة لن تصل ابدا الى آمبر هيرد.

هذا وبعد ان خسرت هيرد القضية امام المحكمة، منحت هيئة المحلفين طليقها جوني ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، فيما منحت الهيئة آمبر مليوني دولار كتعويض عن الأضرار وعدم دفع تعويضات عقابية.

وعند النطق بالحكم، أغمضت هيرد عينيها وكان يبدو عليها الحزن والتوتر، كما ان ديب لم يكن حاضرا في المحكمة للاستماع لجلسة النطق بالحكم، بسبب التزامات العمل المقررة مسبقًا، لكنه راقبها من المملكة المتحدة.

وقال نجم هوليود، في بيان له، ان الحقيقة وهيئة المحلفين أعادت له حياته مرة أخرى، حيث كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بغض النظر عن النتيجة، وتابع قوله: "قول الحقيقة كان شيئًا أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي".

وفي المقابل، قالت هيرد، انها حزينة بسبب الحكم الذي يمثل "نكسة للمرأة"، مؤكدة ان خيبة الأمل التي تشعر بها تفوق الكلمات لأن كل الأدلة التي تملكها لا تزال غير كافية للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة مع السابق، حسب وصفها.