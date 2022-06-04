انت الان تتابع خبر بعد خيانة بيكية لها تدهور الحالة الصحية لشاكيرا في المستشفى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر موضوع انفصال لاعب كرة القدم الإسباني ​جيرارد بيكيه​ والنجمة الكولومبية ​شاكيرا​، حديث مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، لما يحظاه الثنائي من شهرة واسعة.

وبعد انتشار شائعات خيانة بيكيه لها، كشفت مجلة Hola الإسبانية، عن تعرض شاكيرا لنوبة هلع نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات في إسبانيا، وذلك بعد عودتها من مدينة كان الفرنسية، ونشرت المجلة تقريراً ذكرت فيه أن جيران الثنائي شاهدوا سيارة إسعاف تتواجد بالقرب من منزلهما، وبعدها نقلت المغنية الكولومبية إلى مستشفى تيكنون في برشلونة لتلقي العلاج، وكان معها بيكيه، وبعض من أفراد عائلتها.

وأوضحت صحيفة El Mundo الإسبانية، ان هذا الواقعة حدثت قبل نشر"El Periódico" خبر خيانة بيكيه لشاكيرا، وهذا ما يفسر لحظات الاضطراب التي كان يعيشها الثنائي، حيث كان بيكيه يعيش وحده في شقته القديمة، وعلاقته بشاكيرا تمر بأسوأ لحظات لها في السنوات الأخيرة.

هذا وأشارت احد الصحف الكتالونية، الأسبوع الماضي، أن شاكيرا علمت بخيانة بيكيه لها، وهذا هو سبب عدم ظهورهما سوياً في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ آذار الماضي، ومن المتوقع أن يعلن الثنائي انفصالهما قريباً.

كما أكدت صحفيتان في "EL Periodico" الإسبانية ، أن بيكيه كان يلتقي بفتاة شقراء صغيرة تبلغ من العمر 20 عامًا، وهي طالبة ومضيفة حدث في برشلونة، ولم يتم الكشف عن هويتها الى الآن.