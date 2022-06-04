أشهر عزاب الوسط الفني.. فنانين لم يتزوجوا حتى الآن.. ستنصدم من الأسماء والمفاجأة ان احدهم اقترب من الـ 80 !!

انت الان تتابع خبرأشهر عزاب الوسط الفني.. فنانين لم يتزوجوا حتى الآن.. ستنصدم من الأسماء والمفاجأة ان احدهم اقترب من الـ 80 !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - رغم وسامة بعضهم، وشهرة البعض الآخر، وتحقيقهم نجاحات كبيرة على المستوى المهني، فإن هناك عدداً كبيراً من النجوم العرب والأجانب رفضوا فكرة الزواج.

الفنان المصري أحمد عيد، رغم بلوغه الـ54 عاماً، فإنه يرفض الزواج لأنه يخاف من الفشل، خاصة بعد فشله في عدد من العلاقات العاطفية، معتبراً أن فكرة الارتباط بشخص آخر تمثل صعوبة بالنسبة له، حتى إنه قال إنه فقد الأمل في أن يقابل شريكة حياته.

الفنان مصطفى شعبان قرر التخلي عن الزواج، والاكتفاء بالتركيز في عمله الفني، وتجارته الخاصة، وهوايته المفضلة وهي تربية الخيول، وبرر عدم زواجه بأنه لم يجد الشخصية المناسبة التي تشاركه أسلوب حياته، رغم تخطيه الـ50 من عمره.

أما الإعلامي شريف مدكور (49 عاماً)، فقد أكد أن تكوين الأسرة والزواج مسؤولية كبيرة، تحتاج لشخص يستطيع تحملها، مشيراً إلى أنه لا يملك هذه القدرة؛ لذلك امتنع عن الزواج حتى الآن.وفي هوليوود، نجد أشهر أعزب بالوسط الفني هناك هو النجم ليوناردو دي كابريو، رغم علاقاته المتعددة خارج إطار الزواج، وأرجح البعض سبب عدم زواجه إلى والدته، وحبه الشديد للمال.

ومن أشهر عزاب هوليوود وأقدمهم النجم آل باتشينو، فرغم بلوغه 81 عامًا، وإعجاب الفتيات به من كل أنحاء العالم وإنجابه ثلاثة أبناء، فإنه لم يتزوج، وهذا يتناقض مع لقبه الذي اكتسبه وهو "ساحر النساء"، نظرًا لجاذبيته الشديدة، وهدوء شخصيته.

ومن النجوم الحاليين، الذين سطع اسمهم على منصة نتفليكس، الممثل الاسكتلندي سام هيوغان (41 عاماً)، وهو أعزب حاليًا، ولا يفكر بالزواج لاهتمامه بالتركيز على حياته المهنية. ويشتهر هيوغان بتأدية دور جايمي فرايزر في مسلسل "Outlander".