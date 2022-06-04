انت الان تتابع خبر النجم أحمد زاهر يكشف حقيقة خطوبة ابنته ليلى.. هيتعلق بره على الباب مالذي يقصد اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - تحدث الفنان "أحمد زاهر" في تصريحات صحفية عن علاقته ببناته وحقيقة خطوبة ليلى ابنته ومعاناته معهم وكيف سيتصرف حال زواجهن.

وقال "زاهر": "أنا بخاف عليهم في كل حاجة لأنهم حياتى كلها وأنا عايش عشانهم دول أغلى حاجة عندى في الدنيا، فلازم أخاف عليهم وعلى مشاعرهم، وأنا بحبهم جدًا وبغير عليهم.وأضاف "زاهر": إذا تقدم عريس لإحدى بناته قال أحمد زاهر مداعبًا "هيتعلق بره على الباب لغاية لما يبان له صاحب أنا بالضبط زى أستاذ عادل إمام في فيلم عريس من جهة أمنية"، أنا بهزر طبعًا لأن الزواج أكيد هيحصل في يوم من الأيام بس أنا أتمنى من الناس عدم ترويج شائعات ليس لها صحة، لأن ليلى بنتى لم يتم خطبتها كما أشيع ولو حصل خطوبة هاعلن وهاكون فرحان لأن الخطوبة مش حاجة حرام".واختتم أحمد زاهر حديثه عن أكثر الأشخاص دعمًا ووقوف بجواره قائلاً: "زوجتى أكتر حد وقف جنبى من زمان من اول ما بدأت لإننا تعرفنا على بعض وتزوجنا من بعد مسلسل "الرجل الآخر" دى شريكة حياتى ونجاحى ومعايا في كل حاجة دى أحسن حاجة في الدنيا"