انت الان تتابع خبر بعد أحمد عز.. ياسمين صبري توجه ضربة قاضية لأبو هشيمة في عقر داره والجميع انتقام إلهي اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت مصادر مقربة من الفنانة ​ياسمين صبري​ أنها تنوي منافسة طليقها رجل الأعمال أبو هشيمة في مجال المال والأعمال.

وأشارت المصادر إلى دخول النجمة المصريو مجال الأعمال معلنة عن نيتها إنشاء مصنع للحديد قريباً في مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية وستطلق عليه اسم "ياسمينا".

وتترواح تكلفة المصنع حوالى 850 مليون جنيه، وخط إنتاجه يستوعب 600 طناً يومياً، وسيتم تشغيل حوالى 10 ألاف عامل من جميع المحافظات.

وعلق أحدهم على هذا الإعلان قائلا: انتقام الالهي فيما قال آخرك "ياسمين صبري وراك وراك".

وكان رجل الأعمال الشهير أحمد عزاستحوذ في ديسمبر 2021 على 18% من حقوق الملكية في شركة حديد المصريين التابعة لأبو هشيمة بقيمة بقيمة 2.5 مليار جنيه تسدد من موارد الشركة سيتم سدادها على عامين.

من جهه أخرى ستعود ياسمين هذا العام إلى التمثيل في مسلسل درامي سيعرض على اخد المنصات و سيقوم بإخراجه ​سامح عبدالعزيز​ يحمل عنوان "​الشادر​" ويشاركها في البطولة و​وفاء عامر​ ومحمود حافظ، وغيرهما تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.