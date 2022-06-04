شاهد.. أول ظهور لـ شاكيرا وبيكيه بعد أنباء خيانته لها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:25 مساءً - ظهر الثنائى شاكيرا وجيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسبانى لأول مرة بعد عديد من الأقاويل حول انفصالهما بسبب خيانته لها.

وذكر برنامج ”Suelta La Sopa“ التلفزيوني بشكل حصرى أن شوهد الثنائى شاكيرا وبيكيه وهما فى سيارة يقودها بيكيه ويبدو علامات الحزن على شاكيرا بعد كثير من الأقاويل التى ترددت عن خيانته لها.

كما كشف البرنامج عن صورة أخرى وهو يقوم بيكيه طلب شاكيرا بالسماح له بالدخول المنزل وهو ما يعنى عدم امتلاكه مفتاحا للمنزل الذى يعيش فيه معها.

أفادت تقارير صحفية أن الفنانة شاكيرا عانت خلال الفترة الماضية من نوبة قلق ، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات .

وتابع التقرير أن تلك الواقعة حدثت يوم 28 مايو الماضي ، بعد عودة شاكيرا من مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة .

وأضاف التقرير أن شاكيرا نقلت بواسطة سيارة إسعاف إلى أحدى المستشفيات فى برشلونة، وكان يرافقها بيكية .