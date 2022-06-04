قصر باكنجهام يرفض مناشدات كيم كاردشيان لحضور الحفل الرسمى لليوبيل البلاتينى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 01:25 مساءً - رفض المسئولون في قصر باكنجهام البريطانى، مناشدات كيم كاردشيان لحضور حفل اليوبيل البلاتينى في القصر، اليوم السبت، حيث طلب ممثلو النجمة البالغة من العمر 41 عامًا - التى هبطت في المملكة المتحدة مع صديقها بيت ديفيدسون، البالغ من العمر 28 عامًا، هذا الأسبوع - تذاكر للحضور، لكن القصر رفض مشاركة الثنائى الأمريكى.

وعبرت كيم كاردشيان عن تصميمها على الحضور لدرجة أن مصدرًا قال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنها تحاول الحصول على التذاكر بوسائل أخرى، بل وقالت إنها لا تمانع إذا كانت التذاكر ليست VIP.

وأضافت المصارد، "نادرًا ما يتم رفض كيم لحضور أى حدث، لذلك كان هذا مفاجئًا للغاية، خاصة أنها لا تزور المملكة المتحدة كثيرًا، إضافة إلى أن كيم تحب العائلة الملكية، وتريد هى ورفيقها أن يكونا جزءًا من هذا الاحتفال الخاص"، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت احتفالات اليوبيل هي السبب الوحيد لرحلة الزوجين إلى لندن.

وفيما رفض طلب كيم كاردشيان لحضور الحفل الرسمى، فإن بعض النجوم سيشاركون فى هذا الحدث مثل كوين وديانا روس، ونيل رودجرز، إضافة إلى حضور السير ديفيد أتينبورو، وديفيد بيكهام، وقد تم تخصيص حوالي 10000 تذكرة عبر اقتراع عام، وتم توزيع 7500 تذكرة للعاملين الرئيسيين، والعاملين في القوات المسلحة، والمتطوعين والجمعيات الخيرية.