انت الان تتابع خبر ما فعلته الفنانة المصرية دينا فؤاد مع رجل أفريقي داخل الحرم المكي غير متوقع.. والجميع (هذه من الكبائر) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة دينا فؤاد في حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس على قناة mbc، عن موقف غريب حصل معها في وتحديدا خلال تواجدها في الحرم المكي والكعبة المشرفة.

أكملت دينا فؤاد: "كنت أسير وأدعو الله أن يرزقني بعلامة، أي علامة أستدل بها على قبول الحج مني، كنت آمل أن تمطر السماء كما كنت أتمنى أن ألمس الحجر الأسود قبل مغادرتي، في حين رد عليه أحد المتابعين التبرك بالحجر الأسود يعتبر من الكبائر.

تابعت دينا فؤاد: "كنت أسير في اتجاه الكعبة باكية، أدعو الله أن ألمس الحجر الأسود بيدي، ولكن هيهات كان هناك زحام كبير، خاصة أن التوقيت كان قبل جائحة كورونا فلم يكن هناك أي حواجز أو احترازات أمنية أو طبية".أضافت دينا فؤاد:

"وقفت مكاني، كنت أنظر للحجر الأسود وأبكي وأقول في نفسي مستحيل أن أصل إلى هناك، غير أنه فجأة ظهر رجل إفريقي طوله حوالي مترين، نظر إلي وأزاح كل الناس بيده من طريقي وصنع حاجزا بيده، وفوجئت بصديقتي تدفع رأسي داخل الكعبة لألامسها وأنا في ذهول تام".

اختتمت دينا فؤاد: "دعوت بالدعوة التي تذكرتها وقتها من رهبة الموقف، وعندما أخرجت رأسي نظر لي الرجل وترك يده ليهجم الناس على ستائر الكعبة، نظرت حولي بعدها لم أجده، الرجل اختفى.