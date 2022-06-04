تعرف على حقيقة علاقة جونى ديب ومحاميته كاميل فاسكيز

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:28 مساءً - كشفت صحيفة ديلى ميل ، حقيقة ما تردد بشأن وجود علاقة عاطفية تجمع بين جونى ديب ومحاميته كاميل فاسكيز ، والتى نشبت ضمن أحداث المحاكمة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وأكدت صحيفة ديلى ميل، أن ما يتردد أمر عار من الصحة وغير صحيح ، حيث كشفت الصحيفة عن قصة حبه وعلاقة عاطفية تجمع المحامية كاميل فاسكيز برجل أعمال يدعى إدوارد أوين المدير التنفيذى لشركة WeWork ، حيث رصدت عدسات الباباراتزى صورا لهما يوم الخميس الماضي وهما يخرجان من أحد الفنادق الكبرى.

وأعلنت محامية الممثلة "آمبر هيرد"، أن موكلتها لن تستطيع دفع ملايين الدولارات من التعويضات التي يجب عليها دفعها إلى جوني ديب، بعد أن قررت هيئة المحلفين أنها تشوه سمعة زوجها السابق في المحاكمة التي استمرت أسابيع.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، تحدثت المحامية “إيلين بريدهوفت” بعد يوم واحد من النطق بالحكم، وقالت أثناء ظهورها في برنامج The Today Show على قناة NBC إن موكلتها غير قادرة على دفع التعويض.

ومن المفترض دفع مبلغ 8.35 مليون دولار كتعويضات فاز بها ممثل قراصنة الكاريبي بعدما تداولت هيئة المحلفين لمدة 3 أيام بعد المحاكمة التي تم متابعتها وتداول انتقادات واسعة النطاق.

وفاز ديب، الذي حصل على تعويض يقدر بمبلغ 10 ملايين دولار كرسوم تعويضية تتعلق بفرص وظيفية ضائعة و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، بدعوى التشهير في جميع التهم الثلاث ضد زوجته السابقة والتي أفصحت عنها جميعًا في مقال رأي كتبته عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست تتحدث عن كونها ضحية للعنف المنزلي.

وكسبت هيرد ، التي عارضت ديب بتهمة التشهير، واحدة من ثلاث دعاوى ضد محامي زوجها السابق ، الذي وصف مزاعم سوء المعاملة بأنها خدعة وحصلت على مليوني دولار.

ولكن أوضحت “بريديهوفت” خلال الحوار ، أن موكلتها تعتزم استئناف الحكم، قالت فور خروجها من المحكمة: “أنا آسفة جدًا لكل هؤلاء النساء، هذه نكسة لجميع النساء داخل وخارج قاعة المحكمة”.

وأضافت: "ما لم تقم بسحب هاتفك وتصوير زوجتك أو شريكك الآخر يضربك فعليًا، فلن يتم تصديقك".