شاهد.. أول ظهور لـ بروس ويلز بعد فقدانه النطق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 12:28 مساءً - ظهر النجم العالمى بروس ويلز لأول مرة بعد إصابته بمرض افقده النطق حيث يقوم ببمارسة الرياضة مع مدربه.

وكان ظهور بروس ويلز فى لوس انجلوس وهو يقوم بممارسة الرياضة التى يفضلها مع مدربه وذلك فترة ما يقرب من شهر تقريبا بعد إصابته بمرض أفقده النطق.

أعلن الممثل الأمريكي بروس ويلز عن اعتزال التمثيل بعدما أصيب بأزمة صحية تعيقه عن الحديث وتؤثر على قدراته المعرفية، فقد أصيب بـ " الحبسة الكلامية"، وأعلنت أسرة النجم على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل رسمي اعتزال بروس ويلز بطل سلسلة أفلام (داي هارد) .