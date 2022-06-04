جوجل يحتفل بعيد ميلاد الفنان الراحل ”محمود عبد العزيز”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يونيو 2022 11:22 صباحاً - تصدر الفنان محمود عبد العزيز تريند محرك البحث جوجل منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت4 يونيو ، وذلك تزامنا مع ذكرى ميلاده ال٧٦.

وجاء اسم "محمود عبد العزيز" في المركز الأول للأكثر تداولا داخل مصر خلال الساعات الأخيرة بفارق كبير.

وأحيى الفنان محمد محمود عبد العزيز، ذكرى ميلاد والده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز.

ونشر محمد لقطة له ولوالده عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، وقال: "عيد ميلاد أبويا بكره، 4/6/1946 أحب تاريخ إلى قلبي، تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها نهاية، ولكنها الحياة، يوم ميلاد أبويا، الحاج محمود عبد العزيز، قدوتي وسندي وضهري وأماني".