انت الان تتابع خبر تعليق صادم من الفنان حسن الرداد على فوز جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.. لن تتوقع ماذا قال وفاجئ الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مازالت أصداء الحكم لصالح النجم العالمي جوني ديب في قضيته ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، تلقى اهتماما من الجمهور والنجوم على حد سواء، إذ يحرصون على إبداء رأيهم، والتعبير عن حبهم لجوني وانتقاد آمبر.

وكان جوني ديب قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، متهما إياها بالتشهير به، في مقال كتبته لصحيفة "واشنطن بوست" قالت فيه إنها كانت ضحية للعنف الأسري، دون أن تذكر اسم جوني ديب، و طالبها بـ50 مليون جنيه، لتقوم هي برفع دعوى مضادة تطالبه فيها بـ100 مليون جنيه، وبعد أسابيع من عقد الجلسات التي شهدها العالم واهتم بمتابعتها تم الحكم لصالح جوني ديب.