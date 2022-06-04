انت الان تتابع خبر العثور على جثة ممثلة هندية معلقة على النافذة.. اتفرج مالذي حصل؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عُثر على جثة الممثلة الهندية ساهانا معلقة في منزلها في ولاية كيرالا، تزامناً مع عيد ميلادها الثاني والعشرين.

واحتجزت الشرطة زوجها سجاد بعدما زعمت أسرة المتوفاة أنها قتلت على يديه؛ إذ صرحت والدة ساهانا أن الزوجين قد تشاجرا مراراً حول طريقة إنفاق المال الذي تجنيه ابنتها.كما أفادت بأن زوج ابنتها لم يسمح لها برؤيتهم، أو دعوتهم إلى منزلها، أو مهاتفتهم، بالإضافة إلى تعرضها للعنف الأسري من قبله، وقد شهد الجيران بعض هذه الحوادث.

وكان قد مرّ على زواج شاهانا وسجاد العام ونصف العام، وخلال تلك الفترة لم تكن تعيش حياة سعيدة، فقد كان يضايقها من أجل الحصول على المال

وفي تفاصيل الحادث، ذكر موقع “بينك فيلا” الهندي أن جار ساهانا وسجاد، كان أول من لاحظ أن خطباً ما في الشقة، بعدما سمع سجاد يصرخ طلباً للمساعدة مدعياً أنه وجد ساهانا متوفاة، وحال وصوله إلى المنزل رأى الممثلة راقدة على حجره من دون حراك؛ ما دفعه للاتصال بالشرطة.ولاحقاً، كشفت التحقيقات الأولية للشرطة في الهند، أن وفاة عارضة الأزياء والممثلة الهندية ساهانا، هو الانتحار.

المصدر سكاي نيوز عربية