انت الان تتابع خبر الفنان حمادة هلال يعلق على فوز جوني ديب بقضية الطلاق وهذا ما قال اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق الفنان المصري حمادة هلال على خبر فوز النجم العالمي جوني ديب بقضية الطلاق على آمبر هيرد وذلك من خلال منشور شاركه بعبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي وبالتفاصيل نشر حمادة هلال صورة لجوني ديب، وكتب معلقاً عليها: "مبروك يا چوني يا خويا اللي يجي عالرجالة ما يكسبش".

وكان قد أصدر جوني، بياناً نشره عبر حسابه الشخصي كأول تعليق له بعد صدور الحكم النهائي في قضيته التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد وامتدت على ستة أسابيع، مشيراً إلى أن حياته تبدلت منذ 6 سنوات بسبب الاتهامات التي وجهتها له آمبر هيرد بالعنف الجنسي والجسدي ضدها.