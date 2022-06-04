انت الان تتابع خبر فنانة قديرة تتقدم ببلاغ جريمة التشهير بعد تعرضها للإساءة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قدم المحامي ياسر قنطوش بلاغاً بسبب الإساءة لموكلته المذيعة مي حلمي والتشهير بها من قبل إحدى مقدمات البرامج.

وجاء في البلاغ: “جريمة التشهير، قيام الشخص بالإدلاء بمعلومات خاصة عن شخص آخر سواء كانت حقيقية أم مزيفة لكن لابد من أن يعتمد الشخص الذي قام بالتشهير على استخدام الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية في التشهير بالآخرين لكي تصبح الجريمة كاملة، وذلك عن طريق ذكر الشخص المراد التشهير به أو الإشارة إليه بوقع ومعلومات من شئنها الإساءة له والتقليل والتحقير من شأنه لدى المجتمع وبعبارات تحتمل السب أو القذف”.

وكتبت حلمي عبر إنستغرام: “أستاذ ياسر أشكرك على أنك غير المحامي بتاعي أنك دايما في ضهري وحصن منيع ليا قدام كل من يحاول التطاول دون حق وسرعة اتخاذ القرار”.