انت الان تتابع خبر ميس حمدان لاول مره بالحجاب .. مالقصة اتفرج ؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة الأردنية ميس حمدان، بمجموعة صور جديدة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي الحجاب، فما الأمر؟

فقبل عام من الآن، اتجهت ميس لعالم الأزياء، حيث افتتحت متجراً على الإنترنت لبيع آخر صيحات الموضة.

أطلقت ميس على متجرها اسم (ميميتا)، تقدّم فيه مجموعات مختلفة من الملابس التي تناسب جميع الأذواق، وكذلك للمحجبات، والأطفال.

ميس حمدان غابت عن الدراما الرمضانية، لكنها أطلّت عبر برنامج ساعة حظ على قناة عمان الفضائية، واتُهمت في إحدى حلقات البرنامج بالإساءة للمغرب، حين حاولت مساعدة أحد المتسابقين في سؤال عن اسم عاصمة المغرب، بتقريب الإجابة عبر كيفية ربط حذائه، ليجيب الرباط، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة واضحة للمغرب.