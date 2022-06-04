انت الان تتابع خبر إصابة سلاف فواخرجي بالعمى بعد إنكارها عذاب يوم القيامة يشعل مواقع التواصل.. ماذا حصل اتفرج؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بإصابة الفنانة سلاف فواخرجي بالعمى، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن عذاب يوم القيامة وبشأن الدين.

ونشر كثير من الناشطين معلومات تدعي إصابة النجمة السورية بالعمى وفقدان بصرها.لكن هذه الأنباء ليست إلا ادعاءات غير دقيقة وإشاعة زائفة حيث أن النجمة أصيبت فعلا بالعمى لكن ذلك حدث قبل سنوات، وليس كما قيل بأن إصابتها حديثة.

وكانت فواخرجي قد أنكرت عذاب يوم القيامة كما نفت أنها تتبع أي دين، الأمر الذي فجر حملة هجوم ضدها.

كما أشعلت الجدل مؤخراً بعد إعلانها الطلاق من زوجها الفنان السوري وائل رمضان.