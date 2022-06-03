نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اَمبر هيرد تستأنف على قرار هيئة المحلفين في قضيتها ضد جوني ديب.. وهل ستعلن إفلاسها؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - قال محامي الممثلة آمبر هيرد، أمس الخميس، إنها ستستأنف قرار هيئة المحلفين الذي يدينها بالتشهير بزوجها السابق جوني ديب عندما زعمت أنها ضحية عنف جنسي.

وكانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة أشخاص في ولاية فرجينيا قد قضت، أمس الأول الأربعاء، بأن هيرد شوهت سمعة نجم فيلم “قراصنة الكاريبي” ومنحته تعويضاً قدره 10.35 مليون دولار. وقررت هيئة المحلفين أيضاً أن هيرد تعرضت للتشهير من قبل ديب ومنحتها تعويضاً قدره 2 مليون دولار.

وقالت إيلين تشارلسون بريديهوفت، وهي واحدة من محامي هيرد، في برنامج “توداي” على شبكة “إن. بي. سي”، إن فريق ديب كان “قادراً على دحض قدر هائل من الأدلة” التي سُمح بها في قضية تشهير أخرى في بريطانيا والتي خسرها ديب.

وكان ديب قد رفع دعوى قضائية ضد صحيفة “ذا صن” البريطانية التي وصفته بأنه “يسيء معاملة الزوجة”. ورأى قاضي المحكمة العليا بلندن أن ديب أساء إلى هيرد ما لا يقل عن 12 مرة، لكن لم يُسمح لمحامي هيرد بإبلاغ هيئة المحلفين بذلك في قضية فرجينيا، على حد قول بريدهوفت.

وأضافت بريدهوفت: “إذن ما الذي تعلمه فريق ديب من هذا؟ شيطنة آمبر ودحض الأدلة”.

وقالت بريدهوفت: “تم تصويرها كشيطانة هنا. سُمح في هذه المحكمة بعدد من الأمور التي كان ينبغي عدم السماح بها، وتسببت في إرباك هيئة المحلفين”.

وكان ديب قد قال أثناء المحاكمة، إنه لم يضرب هيرد أو يعتدي عليها جنسياً، وجادل بأنها هي التي كانت قد تحولت إلى العنف أثناء زوجهما. من جهتها، قالت هيرد إنها صفعت ديب لكن للدفاع عن نفسها أو عن أختها فقط.

هل ستعلن هيرد إفلاسها

فتح الحكم بتعويض قدره 15 مليون دولار لصالح الممثل الهوليودي جوني ديب ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، الباب للتساؤلات حول هذه القيمة الكبيرة من التعويض وهل ستعمل هيرد على تأمينها عبر الاقتراض، وهل ستنضم هذه القضية إلى قضايا الطلاق الأعلى كلفة بين المشاهير. أصدرت هيئة محلفين أميركية، قرارا يدين الممثلة، أمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنها اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري. وقضت هيئة المحلفين، بتعويض قدره 15 مليون دولار لفائدة جوني ديب.