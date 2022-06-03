الكشف عن المعلق والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت قنوات بي إن سبورتس اليوم الجمعة عن معلق مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من مالاوي وغينيا وإثيوبيا.

وتعد مباراة غينيا، هي الأولى للمنتخب المصري بقيادة إيهاب جلال، بعد أن تولى المهمة خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

تُذاع مباراة مصر وغينيا عبر قناة beIN Sports 3 hd التي منحت التعليق لعلي محمد علي كما تذاه المباراة على قناة أون تايم سبورت الأرضية.