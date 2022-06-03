انت الان تتابع خبر اتفرج - رانيا يوسف تسحق الجميع بفستان يشبه قميص النوم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تقضي الفنانة رانيا يوسف عطلتها الصيفية في لندن في الفترة الحالية، حيث شاركت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت رانيا يوسف وهي ترتدي فستان من اللون البنك والمكشوف من منطقة الصدر والأفخاذ وكأن يشبه قميص النوم ،بشكل أثار إعجاب محبيها.

وعلقت رانيا يوسف علي الصور قائلة : إذا لم تكن راضيًا عن أي شيء … كل ما يزعجك ، فتخلص منه. لأنك ستجد أنه عندما تكون حرًا ، فإن إبداعك الحقيقي ، يأتي من ذاتك .

وحصلت رانيا يوسف علي كثير من التعليقات علي هذه الصور مثل قمر يا روني ايه الجمال و الشياكه دي يا قلبي -رانيا العسل جمالك.