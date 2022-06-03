انت الان تتابع خبر اتفرج - فيفي عبده تثير الجدل بفستان مفيش أحلي من كدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الإستعراضية فيفي عبده بنشر فيديو جديد لها على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات.

وظهرت فيفي عبده، حيث ظهرت مرتدية ملابس رسمية حيث ظهرت بفستان من اللون الحكلي وجاكت من اللون البينك وتستعرض مفاتنها أما الكاميرا بملابس ظهرت ضيقة، مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات

وعلق الكثير من الجمهور علي هذا الفيديو بينها : ضحكتك جميلة يا فوفة- الجمال عدي الكلام ايو فوفا.

وشاركت فيفي عبده في مسلسل شغل عالي مع كلا من شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.