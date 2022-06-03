هل سيكون هناك جزء رابع من الإختيار.. المخرج بيتر ميمي يجيب؟

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المخرج بيتر ميمي حقيقة تقديم جزء رابع من مسلسل “الاختيار”.

وقال بيتر ميمي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “أسرار النجوم” على نجوم إف إم مع الإعلامية إنجي علي: “لن يكون هناك (الاختيار 4)، ولكن سيكون هناك سلسلة أخرى بمخرج جديد ومؤلف آخر وتكون أهم مما سبق وستظهر أشياء لم نراها من قبل”.

وأضاف: “التجديد مهم وحد يشوف من وجهة نظر أخرى، ففي مسلسلات الأجزاء خارجيا يقومون يختارون فنانين ومؤلفين جدد”.

وتابع: “في الاختيار الناس تعلم أننا لا نعمل مسلسل عادي ولكن نسعى لعمل يؤثر في المصريين والوطن العربي”.

وعاد بيتر ميمي للحديث عن أول أجزاء الاختيار قائلا: “أول جزء كان اسمه المنسي، ومع التحضير الدكتور باهر دويدار المؤلف اقترح اسم الاختيار لأنه كان فرق بين أحمد المنسي وهشام عشماوي وعندما حدثني مسؤولًا في الشركة المنتجة عن عمل مسلسل الاختيار، قلت له سأقدمه فورًا”.

واستكمل: “الأجزاء الثلاثة من الاختيار متكاملة، في الجزء الأول تحدثنا عن الشهيد أحمد المنسي، وفي الجزء الثاني تحدثنا عن دور الداخلية في الشارع، والجزء الثالث كان فرصة جيدة، أن تعرف الناس ما حدث، خصوصًا الأجيال الصغيرة، فأسهل شيء تزوير التاريخ، فكان القرار أن نقدم الحقيقة من خلال الجزء الثالث من الاختيار”.