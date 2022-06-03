انت الان تتابع خبر عبد الحي نجم مسلسل وادي الذئاب ينضم لـ تيم حسن في الهيبة والجميع هيك المفاجآت والا بلاش! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ينتظر الجمهور مفاجأة جديدة في فيلم ”الهيبة“، بطولة الفنان تيم حسن، والشابة زينة مكي، بعد أن انضم له الممثل التركي كنان جوبان الشهير بعبد الحيّ، صديق مراد علمدار، في المسلسل التركي الشهير ”وادي الذئاب“.

التكهنات الأولية لمشاركة الممثل التركي كنان جوبان جاءت بعد أن نشر الممثل محمد عقيل الذي يؤدّي دور الشايب صورة له برفقة الأول، لتبدأ التساؤلات حول احتمالية انضمامه للفيلم السينمائي.

وكان فريق عمل ”الهيبة“ فد انتهى من التصوير في إسطنبول، على أن يستكمل تصوير بعض المشاهد في لبنان في الأيام المقبلة.

واحتفلت الممثلة زينة مكي بانتهاء التصوير قبل أيام قليلة، ونشرت صورة من داخل الكرفان، معتبرة أن كل الأمور في الحياة لها بداية ونهاية، إلا أنه ولسوء الحظ فإن اللحظات الجميلة تنتهي بسرعة. وأكدت النجمة الشابة أنها سوف تشتاق إلى الفريق الذي تشاركت معه أجمل الأيام، وستبقى راسخة في ذاكرتها، معلقة بالقول: ”الله يعطيكم العافية فردا فردا، رح اشتقلكم كتير“.

وتفاعل المتابعون مع الصور والفيديوهات التي نشرتها مكي، معبرين عن سعادتهم باقتراب عرض العمل الذي ينتظرونه بفارغ الصبر، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل ”الهيبة“ بأجزائه الخمسة.

في السياق نفسه، كان الممثل تيم حسن قد أعلن من خلال صورة قام بنشرها عبر حسابه في ”إنستغرام“ اقتراب عرض فيلم ”الهيبة“ في الصالات السينمائية؛ إذ يتوقع أن تطلقه شركة ”الصباح إخوان“ تزامنا مع عيد الأضحى. وعلّق حسن على كواليس العمل الذي تظهر فيه الممثلة زينة مكي التي تشاركه بطولة الفيلم، قائلا: ”فيلم ”الهيبة“ قريباً إن شاء الله في الصالات يا رب يعجبكم. الصورة تصوير الصديق عصام بو خالد“.