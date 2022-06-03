ظهور مفزع للفنانة هيفاء وهبي بدون مكياج.. شاهد علامات الشيخوخة تغزو وجهها

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع للفنانة هيفاء وهبي بدون مكياج.. اتفرج علامات الشيخوخة تغزو وجهها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعادت حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار المشاهير على السوشيال ميديا تداول صور للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي ظهرت فيها لأول مرة بدون مكياج.

وتسببت الصور فى صدمة جمهور هيفاء وهبي الذي يعتبرها أيقونة للجمال، إلا أن هذه الصور كشفت بعض التجاعيد التى طرأت على وجهها حديثًا، وهو ما أغضب محبيها زاعمين أنها صور تم تعديلها ببرامج الفوتوشوب من قبل المغرضين لتظهر بهذا الشكل الصادم.يذكر أن هيفاء وهبي من أكثر الفنانات العربية متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتلاقي معظم صورها آلاف التعليقات خاصة صورها اثناء جلسات وضع المكياج.

وتعاقدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا على بطولة مسلسل درامي جديد لم يتم الاستقرار على اسم له وسيكون لصالح إحدى المنصات الإلكترونية وستجسد فيه دور البطولة.

وينتمي المسلسل إلى أعمال الأكشن وستبدأ في تصويره خلال شهر بعد الانتهاء من ورشة كتابته وتحديد أماكن التصوير والأبطال المشاركين فيه. من ناحية ثانية تتابع هيفاء تصوير فيلم "رمسيس - باريس" بعد فترة توقف خلال رمضان ويتم ذلك بين فرنسا ومصر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول قطعة حشيش تمت قراءة تعويذة معينة عليها، ومن يشرب منها سيجد نفسه في بلد آخر، ويقرر أبطال العمل الذين وجدوا أنفسهم في فرنسا تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر.

الفيلم من بطولة هيفا وهبي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمد سلام، ومن إخراج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، ومن تأليف كريم حسن بشير.