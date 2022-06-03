انت الان تتابع خبر بيتر ميمي يفاجئ الجمهور ويفجر مفاجأة غير متوقعة عن الجزء الرابع من مسلسل الاختيار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف المخرج بيتر ميمي، تفاصيل وكواليس إخراجه للمسلسل الاختيار بأجزاءه الثلاثة، حيث أكد أنه لا يوجد جزء رابع من مسلسل الاختيار، وسيكون هناك سلسلة جديدة مع مخرج ومؤلف آخر.

«أول جزء من مسلسل الاختيار كان اسمه المنسي، ومع التحضير الدكتور باهر دويدار المؤلف اقترح اسم الاختيار لأنه كان فرق بين أحمد المنسي وهشام عشماوي».وتابع: «عندما جاءني مسلسل الاختيار»اتخضيت«فبعد مسلسل كلبش بأجزاءه الثلاثة كنت أريد أن أقدم مسلسل اجتماعي كوميدي، يتحدث عن الأسرة المصرية، وعندما حدثتني مسؤولًا في الشركة المنتجة عن عمل مسلسل الاختيار، قلت له سأقدمه فورًا، لأن المشروع له هيبة بسبب الشهيد أحمد المنسي، والموضوع زاد بداخلي عندما حضرت للشخصية شهيد أحمد المنسي وقابلت كل من تعامل معهم، فأحمد المنسي رمز وأكبر كثيرأً مما سمعنا عنه». وأردف: «الأجزاء الثلاثة من الاختيار متكاملين، فالجزء الأول تحدثنا عن الشهيد أحمد المنسي، وفي الجزء الثاني تحدثنا عن دور الداخلية في الشارع، والجزء الثالث تحدثنا عن صندوق لم يتحدث عنه أحد، وكانت فرصة جيدة، أن الناس تعرف ما حدث، خصوصًا الأجيال الصغيرة، فأسهل شئ تزوير التاريخ، فكان القرار أن نقدم الحقيقة من خلال الجزء الثالث من الاختيار».

وأوضح: «لا يوجد جزء رابع من الاختيار، سيكون هناك سلسلة جديدة بمؤلف جديد ومخرج جديد».