انت الان تتابع خبر سوف نقف بالمرصاد.. المهن الموسيقية تحذر من التطاول على هذه الفنانة!؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شددت نقابة المهن الموسيقيةبرئاسة الفنان هاني شاكر، في بيانًا شديد اللهجة، على رفضها للتطاول على كوكب الشرق أم كلثوم، أو اهانتها لأنها رمز من رموز مصر، وجاء ذلك بعدما وصفها أحد الكتاب في اتحاد كتاب مصر بأنها صاحبة 11 رجلا.

وأردفت: “الموسيقية لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر فأنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر علي قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب وتدين أي تطاول علي شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعآ وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي وأمير الشعراء أحمد شوقي والشاعر أحمد شقيق كامل والشاعر عبدالوهاب محمد وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها”.

المهن الموسيقية تحذر من التطاول على أم كلثوم وأضافت المهن الموسيقية“تحذر نقابة المهن الموسيقية كل صغير ومتجاوز وممول من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب وتؤكد علي الشعبين المصري والعربي أن الهجمة الشرسة علي الفن والثقافة المصرية ورموزها هو أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري حتي يسهل غزو ماضينا وتراثنا لترسيخ ثقافة وفن لايحمل سمات وأخلاق مصرية وعربية عريقه، تحيا مصر ثقافة وفن وحضارة وقيم أخلاقيه باقية رغم كيد الكائدين وحقد الحاقديين ، نقيب المهن الموسيقية ..الفنان هاني شاكر”.