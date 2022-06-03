انت الان تتابع خبر للمرة الأولى .. نانسي عجرم تصدم الجمهور بفستان شفاف كشف كل المستور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها، بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية فستاناً شفافا باللون الأسود يغطي منطقة الصدر فقط، من دار أزياء (ALAIA)، ويوجد له إصداران، باللون الأسود والآخر بالأبيض، وسدلت الفنانة شعرها ووضعت مكياجا ناعما، وعلقت على الصورة: "لما كل هذه الجديّة..سعيدة بمشاركة الصور الجديدة..ماذا تعتقدون؟".

ونالت صورة نانسي عجرم اعجاب المتابعين الذين تغزلوا بسحر اطلالتها، بينما تعرضت لانتقادات حادة من قبل البعض بسبب ظهورها الجريئ والمثير، وخاصة انها تعتبر من الفنانات الملتزمات نوعا ما ولا تلجأ للاستعراض حسب وصفهم.

يذكر ان الفنانة اللبنانية قد تعرضت لهجوم كاسح من قبل المتابعين ورواد مواقع التواصل خلال احتفالها بعيد ميلادها، حيث نشرت فيديو تظهر فيه بشعر مستعار مموج وكثيف، ووجه أسمر، وهي تتجول في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، لتختبر قدرة المارة على التعرف عليها، ما جعلها تواجه اتهامات بالعنصرية ضد اصحاب البشرة السمراء.

وحصل الفيديو على 1.4 مليون مشاهدة، وتصدر الترند على مواقع التواصل، وبحسب ما ورد فيه لم تدل نانسي بأي تعليقات مباشرة على العرق أو معاداة السود، لكن تنكرها بهذا الاطلالة اثارت استياء الكثيرين.وعلى صعيد آخر، كانت عجرم قد أنهت مؤخرا تصوير فيديو كليب أغنيتها (بدي حدا حبو)، لإطلاقه خلال الفترة المقبلة، وكانت أغنية (ما تعتذر) آخر فيديو كليب طرحته قبل شهرين، وصل عدد مشاهداته إلى 11 مليون.