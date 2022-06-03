انت الان تتابع خبر بسمة وهبة تسخر من شاكيرا بعد تعرضها للخيانة من لاعب برشلونة جيرارد بيكيه.. ما علاقة جوني ديب اليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضجت وسائل الإعلام بأخبار المطربة الكولومبية شاكيرا بعد تعرضها للخيانة من لاعب نادي برشلونة والمنتخب الإسباني جيرارد بيكيه، وكذلك فوز جوني ديب على زوجته أمبر هيرد في القضية التي رفعتها ضده.

وكتبت بسمه وهبه "أمبر هيرد مرزقة، كل اللى عمله جوني ديب من انتصار جه بيكيه هدمه فى غمضة عين".

وأضافت مازحة: "إحنا كده نجوز جوني ديب لـ شاكيرا و أمبر هيرد لـ بيكيه".

وكانت بسمة وهبة قد أعلنت قبل ساعات عن تعاطفها مع أمبر هيرد وشعورها بأنها مظلومة، وكتبت: " متعاطفة مع أمبر هيرد و حاسة أن في تفاصيل أكثر هي ما قدرتش تظهرها لعدم وجود شهود معاهم في بيتهم".

وتابعت: " لكن احترم الحكم القضائي، أكيد في خبايا واسرار إحنا ما نعرفهاش بس مبلغ ١٥ مليون دولار كبير جدا، مع ذكر أن صافي ثروة آمبر هيرد لا يتجاوز الـ 8 مليون دولار . مما يعني إفلاس و سمعة سيئة".