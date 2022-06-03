انت الان تتابع خبر شمس الأسطورة تعلن انفصالها للمرة الثانية من زوجها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ​شمس الأسطورة​ طلاقها للمرة الثانية من زوجها تركي وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ونشرت صورة لهما من زفافهما الذي ارتدت فيه فستان زفاف أسود اللون مع طرحة طويلة من نفس اللون وكتبت: رسميا اعلن انفصالي عن تركي والله يعوضني

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها انفصال الثنائي على الرغم من انه لم يمر سوى فترة قصيرة على زواجهما لكن البعض اشار الى ان هناك احتمالين فإما انها تسعى لرفع المشاهدات او ان المشاكل بينهما لا تنتهي.