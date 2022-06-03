انت الان تتابع خبر حنان ترك ترفض التكلم بإسم الدين اتفرج السبب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أطلت الممثلة المصرية المعتزلة ​حنان ترك​ على المتابعين لأول مرة من خلال بث مباشر عبر حسبها الخاص على موقع التواصل

ذكرت حنان عدة مواضيع، وقدمت تصريحات جديدة، وأكدت أنها لا تتكلم بإسم الدين، وقالت أنها "جاهلة سياسيا"، أي غير قادرة على تقديم الآراء والتوجيهات السياسية، وأتى ذلك بعد تأكيدها أن هناك أشخاص ينتحلون شخصيتها عبر حسابات مزيفة، ويكتبون كلام لا يمت لآرائها بصلة، وطالبت الجمهور بالتبليغ عن كل هذه الحسابات الوهمية.

وأضافت حنان: " أنا أصغر من إني أفتي في الدين، وليس لي سلطة أن أحرم شيئا أو أحلله". وأكدت الممثلة المصرية أن أقاربها وأصدقائها قد انزعجوا منها بعد اعتقادهم أن المنشورات التي تُنشر من حسابات مزيفة وأشخاص مجهولون هي من كتابتها.

من جهة ثانية أبلغت حنان ترك المتابعين، أنها أنشأت قناة على اليوتيوب، وستتواصل معهم من خلالها للإجابة على كل الأسئلة. وقدّم الجمهور رسالة موحّدة لحنان بعد البث المباشر وهي "منحبك، متغيرتيش".