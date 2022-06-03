انت الان تتابع خبر نجمة ذا فويس كيدز كبرت وأصبحت شابة وذات الجمال.. اتفرج من تكون صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لنجمة برنامج "​ذا فويس كيدز​" التونسية نور قمر، والتي عرفوها طفلة، وذلك بعد مرور 6 سنوات على ظهورها في البؤانامج، وبعد ان أصبحت شابة وأبهرتهم بجمالها الأخاذ

.وظهرت نور قمر وهي ترتدي توب باللون البنفسجي، وطبقت ماكياج لامع يلفت الأنظار، وتركت شعرها الطويل المموج منسدل على كتفها.وكانت أحدث إطلالة لأ نور قمر في "بوليفارد المواهب"، الذي أقيم في السعودية في شهر شباط الماضي، حيث كانت أول من يغني على المسرح، وأطلقت أولى أغنياتها الخاصة "زي الفل"، من كلمات عبد الله الملحم، وألحان رامي الشافعي وتوزيع موسيقي عمر صبّاغ، مصوّرة على طريقة الفيديو كليب.