انت الان تتابع خبر تصريحات مخجلة للفنان ميدو عادل عن حياته الزوجية.. اسألوا كمان مراتي وهي هتقولكم اتفرج ماذا يقصد !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ميدو عادل عن انتقاد تصريحات ندمه على الزواج: لو سألتوا مراتي هتقول عليه وِحِش برضو.. الجواز في بلدنا بيجيبنا الأرض.

وقال ميدو عادل، في تصريحات لـ القاهرة 24: لم أتحدث عن علاقتي بزوجتي؛ لأن علاقتي بها جيدة، وحياتي زي الفل، لكنني تحدثت عن سيكولوجية الزواج، لأن جيلنا اتظلم، والزواج ليس علاقة حب بين اثنين، لكن مسؤوليات أخرى.

وأضاف: اتكلمت عن مراتي، وبهزر بشكل جيد، ولو سألتوا مراتي هتقول الجواز وحش، مش بتكلم عن علاقتي بيها لكن بتكلم عن الجواز. وأردف بـ: قلت لو رجع بيا الزمن مش هتجوز.. لأني حابب أعيش شاب فرداني وأعيش حياتي.. أنا ضد سيكولوجية الجواز في بلدنا لأن الجواز في بلدنا بيوتّر وبيجيبنا الأرض.

ووجه رسالة إلى كل من ينتقدونه، قائلا: اللي بينتقدوا جهلا، عاوز أقول لكل وحد فيهم، الأهم من إن أنت تتجوز؛ تعرف نفسك ومسؤولياتك، وافهم مسؤوليات الجواز، مش عيب ولا حرام. وسبق أن قال ميدو عادل، خلال استضافته في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا: الجواز أصعب حاجة الناس بتمر بيها في حياتها، علشان إحنا معندناش الوعي نربي عيالنا من وهما صغيرين على سيكولوجية الجواز، وأنا أكتر حاجة بندم عليها الزواج، ولو رجع بيا الزمن؛ مش هتجوز أصلا.

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال ميدو عادل مشاركته في مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة وأمينة خليل، والذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي وجسد من خلاله شخصية علاء، وشارك في المسلسل أيضًا كلًا من محمد فراج، أمير شاهين، محمود عبد المغني، هاني رمزي، محمد ممدوح، هاجر الشرنوبي، صبري عبد المنعم وغيره.،