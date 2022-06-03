انت الان تتابع خبر مخرج مسلسل الاختيار 3 يكشف عن مؤدي صوت السيسي الذي جسده ياسر جلال.. مفاجأة لم تكون في الحسبان! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حل المخرج بيتر ميمي ضيفًا في برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، وذلك على إذاعة نجوم إف أم، وتحدث بيتر عن المسلسل الذي يحضر له في السباق الرمضاني 2023.

وتحدث عن دور الفنان ياسر جلال في مسلسل الاختيار 3، وتجسيده لشخصية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأصعب المشاهد التي قدمها في العمل.

قال المخرج بيتر ميمي خلال حواره في برنامج أسرار النجوم: ياسر جلال من أكتر الناس المجتهدة اللي شوفتها في حياتي، وكل ما شاهدناه في المسلسل مجهود ياسر جلال.

وأضاف بيتر ميمي: وكان يحضر الفيديوهات ويذاكرها بالصوت والشبه، والدور كان صعب، ومن أصعب المشاهد اللي قدمها ياسر جلال حواره مع الفنان خالد الصاوي في دور خيرت الشاطر وهو بيزعق له، وعمل مجهود رهيب.

واستكمل بيتر ميمي حديثه: اللي ظهر على الشاشة هو صوت ياسر جلال 100%، وهو ممثل كبير واشتغل عليه بشكل كبير وملعبناش في الصوت، وهو اللي قدم الصوت بالتقطيع والنفس وكل ده مجهود ياسر، وده مهم كمان 10 أو 20 سنة قدام.