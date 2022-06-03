انت الان تتابع خبر بعد مشاركته لها في أحلام سعيدة.. طلبوا من عماد رشاد رأيه الصريح في يسرا فصدم الجمهور بالرد! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف الفنان عماد رشاد، عن سبب تأخر التعاون بينه وبين النجمة يسرا رغم أن تربطهما علاقة صداقة قوية، حتى تعاونا مؤخرًا في مسلسل "أحلام سعيدة".

وقال خلال حواره ببرنامج "الستات" الذي تقدمه الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، على شاشة "النهار"، إن مسلسل أحلام سعيد، مثل أهمية كبيرة له، وخاصة في ظل مشاركة عدد من النجوم الكبار.وأضاف قائلًا: "سعيد بالعمل الفنانة يسرا وعمرو عرفة وجمال العدل، وكان هناك تركيز شديد.. والعمل مع يسرا له متعة كبيرة، وخاصة لأنني أول مرة اشتغل معها، لأول مرة اشتغل معاها، رغم صداقتنا الكبيرة، وكانت تجربة جميلة".

ومسلسل "أحلام سعيدة" من تأليف هالة خليل، إنتاج جمال العدل، إخراج عمرو عرفة، بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، إنتصار، هشام إسماعيل، شيماء سيف، محمد أوتاكا، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، سامي مغاوري، ملك بدوي، جيهان الشماشرجي، داليا شوقي، علي السبع وسمية الألفي.