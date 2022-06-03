حنان ترك: أنا مش بتاع فتاوي وسأقاضي كل من تحدث بأسمي وأرى نفسي جاهلة سياسيا

ابو ظبي - احمد الجزار - خرجت الفنانة حنان ترك، في بث مباشر، لجمهورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، طمأنتهم خلاله على حالتها؛ بعد تعرضها مؤخرًا لوعكة صحية.

ووجهت حنان ترك، الشكر لجمهورها وأصدقائها، قائلة: أشكر أسرتي على وقوفهم معي في مرضي الأخير، وبشكر الجمهور على دعواته اللي بفضلها أنا أحسن بكتير، وسعيدة إنكم معايا.

وناشدت حنان ترك، جمهورها، لمساعدتها على التخلص ممن يتحدثون باسمها عبر الصفحات المزيفة على مواقع التواصل، وينشرون رسائل على لسانها دون أن يكون لها علاقة بها، قائلة: عاوزاكم تساعدوني ضد أي حد بيتكلم على لساني.. في صفحات باسم الدين والسياسة بتتكلم على لساني.. وأنا عمري ما هتطرق للمواضيع دي.. لأني سياسيًا؛ جاهلة ومعنديش وعي ولا ثقافة سياسية.. وبالنسبة للدين.. لما اتحجبت من 2007.. ودرست علوم شرعية.. كان على سبيل النجاة.. وليس على سبيل الدعوة.. لأني أصغر بكتير من كده.. صعبت عليا نفسي من إن أصحابي وحبايبي زعلوا مني على حاجات مش على لساني.. معقول نسيوني أوي كده.

وأكملت: ربنا نصفني.. وكل الصفحات اللي بالملايين تراجعت.. ومش هسكت على أي حد اتكلم على لساني.. وبحذرهم يلغوا البوست ويشليوه.. لأني هبتدي آخد إجراءات.

وتابعت: صعب أي حد يتكلم في موضوع باسم ربنا.. وعلى لسان الرسول.. لأنه محتاج علم وفقه.. والتأويل على الله.. موضوع كبير جدا.. أنا فين والكلام ده فين.. أي حاجة تنزل على لساني.. أو يتقال إني بحلل شيء.. مليش علاقة بالكلام ده.. ولا بحرَّم ولا أحلَّل.. وأنا أصغر من إني أفتي.. وده له ناسه.

وتابعت: لما تحب تاخد نصيحة.. خدها من أهل العلم.. والناس المسؤولين عن الفتوى.. ومصرح لهم تصريح رباني.. مش أي حد يقدر يديلك فتوى.

وكشفت حنان ترك أنها ستقاضي كل من نشر تصريح باسمها لأنه سبب لها العديد من المشاكل، موضحة: “صعب عليا نفسي لما لقيت اصحابي وحبايبي اللي عرفوني كويس زعلوا مني، بسبب حاجات انا ماليش علاقة بيها وعمري ما قولتها، وقولت معقولة نسيوني للدرجة دي، بصراحة خدت على خاطري، يعني ممكن يفتكروا أني أقول الكلام دا، بس الحمدلله ربنا أنصفني وعرفت أوثق الصفحة بتاعتي”.

وفي نهاية الفيديو، وعدت حنان محبيها بالظهور لهم من جديد من خلال صفحتها وقناتها عبر موقع YouTube للحديث معهم والاطمئنان عليها.