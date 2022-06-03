تحذير من نقابة الموسيقيين وبلاغ للنائب العام ضد أحد الشعراء بسبب إهانته لـ أم كلثوم وأحمد رامي

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ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين “الساسيرو” بيانا ترفض فيه إهانة الشاعر ناصر دويدار للشاعر الراحل أحمد رامي والفنانة الراحلة أم كلثوم في إحدى الندوات الثقافية، بحديثه عن علاقاتها المتعددة.

وأعلنت الجمعية عن تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد ناصر دويدار، واتهامه بالإساءة إلى أحمد رامي وأم كلثوم.

وجاء في بيان “الساسيرو”: قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور مدحت العدل، التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد ناصر دويدار، بتهمة الإساءة للشاعر الكبير أحمد رامي، والذي يُعد أحد رموز ومؤسسي جمعية المؤلفين والملحنين، وكذلك كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم”.

وأضافت الجمعية في بيانها: “وتحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، كل متجاوز من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب”.

تحذير من نقابة الموسيقيين

كما أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، بيانا عبرت فيه عن رفضها إهانة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، عقب أن تطاول عليها أحد الكتاب في اتحاد كتاب مصر، إذ قال إنها صاحَبت 11 رجلا ووصفها بأنها «موالدية».

وقالت نقابة المهن الموسيقية: مصر حاضرة في الزمان وراسخة كالطود في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان، وحين يتطاول على رموزها ومحاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران.

وأضافت: ونقابة المهن الموسيقية لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر فإنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب وتدين أي تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعًا، وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي، وأمير الشعراء أحمد شوقي، والشاعر أحمد شقيق كامل، والشاعر عبدالوهاب محمد وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها.

وأردف البيان بـ: تحذر نقابة المهن الموسيقية كل صغير ومتجاوز وممول من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب، وتؤكد على الشعبين المصري والعربي أن الهجمة الشرسة على الفن والثقافة المصرية ورموزها هو أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري، حتى يسهل غزو ماضينا وتراثنا لترسيخ ثقافة وفن لا يحمل سمات وأخلاق مصرية وعربية عريقه.

واختتمت نقابة المهن الموسيقية بيانها بـ: تحيا مصر ثقافة وفنا وحضارة وقيما أخلاقية باقية رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين.

يشار إلى أن الأزمة اندلعت بعد ندوة عقدت في اتحاد كتاب مصر وتحدث فيها الكاتب ناصر دويدار عن السيدة أم كلثوم، قائلا إنها صاحبت 11 رجلا، ووصفها بأنها موالدية، وذلك في أثناء حديثه عن علاقة السيدة أم كلثوم بالشاعر الكبير أحمد رامي.