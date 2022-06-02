هلا رشدي تجري عملية جراحية وتطلب من جمهورها الدعاء ماهي العمليه

انت الان تتابع خبر هلا رشدي تجري عملية جراحية وتطلب من جمهورها الدعاء اتفرج ماهي العمليه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تجري الفنانة هلا رشدي لعملية جراحية في ظهرها اليوم.

وطلبت هلا رشدي من جمهورها الدعاء بعد أن نشرت صورة لها وهى داخل المستشفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Facebook.

وعلقت قائلة: "بصوا هوه أنا مابحبش الكلام ده بس بُناءً على إلحاح المرافقين قالولي أطلب منكم الدعاء عشان داخلة أعمل عملية في ظهري دلوقتي إن شاء الله ولما أطلع بالسلامة بإذن الشافي المعافي أحكيلكم الحكاية من الأول.. لا إله إلا الله".

وانهالت التعليقات من قبل جمهورها متمنيين لها السلامة قائلين: "1000 سلامة عليكي" و"شفاكي الله وعفاكي" وربنا يخرجك بالسلامة وتقومي أحسن من الأول يارب".