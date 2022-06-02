انت الان تتابع خبر بعد تدمير سمعة آمبر هيرد.. زواج جوني ديب بعد انتهاء المحاكمة من هذه الفنانة الكبيرة يشعل مواقع التواصل اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبدو أن قضية جوني ديب وآمبرهيرد، قد تعيد النجم لحبه القديم، حسبما أكد موقع الديلي ميل.

في حفلة الخير.وكانت عارضة الأزياء حاضرة حيث أدى ديب عرضًا أمام حشد من الناس ، بعد أيام فقط من محاكمة التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وأثارت هذه الحادثة اهتمام رواد مواقع التواصل حيث بدأت تنشر شائعات بأن النجمين تزوجا من جديد، لكن دون تأكيد في هذا الشأن. وكانت كيت ، البالغة من العمر 48 عامًا ، والتي بدت انيقة للغاية في لقاء لم الشمل ، قد لفتت الأنظار في سترة سوداء أنيقة وبنطلون، وكانت برفقة حارسًا شخصيًا خارج المكان. ورفضت أيقونة الموضة سابقًا الادعاءات بأنها تعرضت للاعتداء من قبل نجم قراصنة الكاريبي خلال علاقتهما التي استمرت أربع سنوات في التسعينيات.

وكان قد ظهر الممثل العالمى جوني ديب كـ ضيفًا خاصًا بشكل مفاجئى في حفلة عازف الجيتار والمغنى العالمى جيف بيك في شيفيلد أمس 29 مايو، حيث قام الثنائى بأداء أغانٍ لمجموعة من المغنيين العالميين منهم جون لينون ومارفن جاي وجيمي هندريكس.

خلال أداء الأغنيات الثلاث، ظل ديب هادئًا على خشبة المسرح، وبدلاً من ذلك كان يعزف الجيتار مع بيك إلى ثلاثة كلاسيكيات من لينون وجاي وهيندريكس، وذلك مع انتظار ديب الحكم في محاكمة التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد التي من المقرر الإعلان عن نتيجتها خلال الأيام المقبلة.

وكان قد خاض النجم العالمى جونى ديب، شهور طويلة داخل قاعات المحاكم، بعد أزمته مع زوجته السابقة أمبر هيرد، حيث استمرت الجلسات لفترة طويلة، حتى أسدل الستار عليها أمس، حيث عقدت الجلسة الختامية في المحكمة، وتم النطق بالحكم وتغريم آمبر هيرد التي فقدت من سمعتها وشعبيتها الكثير بمبلغ 15 مليون دولار.