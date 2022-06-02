انت الان تتابع خبر هجوم كبير من مفيدة شيحة على لاعب برشلونة بيكيه بعد فضيحته التي تسببت في انفصال شاكيرا عنه اليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الخميس، فقرة للحديث عن العنف ضد المرأة وخيانة نجم الكرة الإسباني جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

وأضافت مفيدة شيحة، أن :"النجمة العالمية شاكيرا تتخان ازاي دي حاجة مش طبيعية، وزوجها لاعب كرة قدم، جيرارد بيكيه كيف فعل هذا الأمر، وهو فعل كده علشان يثبت لنفسه انه لسه صغير وهو لسه بيحب شاكيرا، وعمل كده حبا في التجربة والمغامرة".

وأوضحت مقدمة برنامج الستات، أن بعد قصة حب اشتعلت شرارتها الأولى في كأس العالم 2010، تتجه العلاقة بين نجم الكرة الإسباني جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا نحو طريق مسدود، لافتة إلى أنها ضبطته متلبسا.