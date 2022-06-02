انت الان تتابع خبر لن تتوقع كيف هاجمت ياسمين رئيس بعض الأشخاص وكيف وصفتهم.. الجميع يستنكر ما قالته! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل بنشرها لتغريدة عبر حسابها الخاص في "تويتر" هاجمت فيها بعض الأشخاص الذين سلّموا أنفسهم للإدمان ولم يقاوموه... وكتبت ياسمين في تغريدتها قائلة: "اللهم أكفنا شر الإدمان والمدمنين... أقذر شخصيات في الحياة".

من ناحية أخرى، كشفت ياسمين رئيس عن طبيعة شخصيتها في فيلم "ضرب نار" والذي تتصدى لبطولته، والمقرر عرضه خلال هذا العام، ونشرت صورة بدت فيها بشعر أبيض وهي ترتدي فستاناً أسود في ظل تحضيراتها للشخصية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة، ويشارك ياسمين في بطولة الفيلم النجوم: محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، وهو من إخراج عمرو صلاح.