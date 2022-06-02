انت الان تتابع خبر ارتباط مي نور الشريف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير الجدل اليكم السبب! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فجرت الفنانة مي نور الشريف ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تصدّرت "التريند" عقب انتشار مقطع فيديو بدت فيه بحفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز وهي ترقص مع أحد الأشخاص بطريقة مثيرة، ما دفع الجمهور للسؤال عن هذا الشخص.

وكشف المتابعون عن الشخص الذي ترقص معه مي في الفيديو، وذلك بعد ظهور الفيديو على صفحة مدرّب الرقص خالد تيجانا، الذي شاركه عبر حسابه أيضاً، وعلّق عليه بالقول: "الرقص بالقدمين شيء... والرقص مع القلب شيء آخر".

الجدير بالذكر ان الجمهور اثارو تساؤل عمّا إذا كانت هناك علاقة بين الاثنين، خاصة بعدما علّقت مي بقلب أحمر فقط، مما أثار جدلاً كبيراً، إذ تساءل أغلب المعلّقين:

"هل تعيش مي قصة حب جديدة؟"، ورغم استمرار الجدل المصاحب للفيديو، لم تعلّق ابنة الراحل نور الشريف،على هذا الموضوع، إذ إنها لم تُعلن ارتباطها حتى الآن، منذ إعلان انفصالها عن الفنان عمرو يوسف قبل سنوات.