انت الان تتابع خبر زوج إلهام شاهين تنبه لسلوك الفنانة الغريب فأحرقها بماء النار على الفور.. صحيفة الحوادث فضحت سرّاً خطيراً لن يخطر على بالك اتفرج!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في واحدة من أبرز المصادفات الغريبة التي تواجهها في سيرة حياة الفنانين انكشفت قصة زواج إلهام شاهين السري من رجل الأعمال اللبناني "عزت قدورة" بعد أن ظلّ لفترة عشيقاً سريّاً .

وجاء الكشف وقتها بعد أن نشرت صفحات الحوادث في الصحف المصرية خبراً يفيد بتعرض الفنانة للاعتداء بماء النار من قبل مجهول.ووقتها توجهت الشكوك آنذاك إلى الزوج السابق للفنانة إلهام شاهين والذي حاول الانتقام منها لرفضها العودة إليه. وسبقت هذه الحادثة زواج النجمة من الخبير السياحي والمنتج السينمائي د.عادل حسني، الذي أنتج لها عدداً من الأفلام، والذي سبق له الزواج سراً من الفنانة نيللي.