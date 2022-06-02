انت الان تتابع خبر هذه الطفلة في أحضان شمس البارودي كبرت فأصبحت ممثلة شهيرة وملكة جمال.. لن تتوقع من هي! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - منذ إعلان اعتزالها اكتفت الفنانة الكبيرة شمس البارودي بأسرتها مبتعدة عن الأضواء بكل أنواعها، وعكفت على رعاية أبنائها الأربعة وبيتها رافضة العديد من العروض الفنية وحتى البرامج التليفزيونية.

وأضافت : لم يكن التمثيل ضمن اهتماماتها مطلقاً حيث درست بالمدرسة الألمانية راهبات، ثم الجامعة الأمريكية وتخرجت مهندسة لبرمجة الكمبيوتر، ثم حصلت على ماجيستير في العلوم الإنسانية بلندن وآخر بالترجمة من جامعة أدنبره ثم منحة دكتوراه في تاريخ المرأة العربية، وبعد كل هذا قامت هي وصديقاتها بلندن من شتى الجنسيات بتكوين فريق مسرحى لإحياء مسرح شسكبير، على نفقتهم الخاصة، ورغم رفضنا دخولها مجال التمثيل إلا أنها فاجئتنا بهذه الخطوة وأنها، منذ حوالي 3 أعوام تشارك فى عروض مسرحية على مسرح شيكسبير.

واختتمت : في البداية كنا رافضين دخولها مجال التمثيل، إلا أننا فوجئنا بنجاحها في هذا العمل الراقي، ورغم أن التمثيل بعيد عن دراستها إلا أنها نجحت في التجربة.

منذ إعلان اعتزالها اكتفت الفنانة الكبيرة شمس البارودي بأسرتها مبتعدة عن الأضواء بكل أنواعها، وعكفت على رعاية أبنائها الأربعة وبيتها رافضة العديد من العروض الفنية وحتى البرامج التليفزيونية.

وأضافت : لم يكن التمثيل ضمن اهتماماتها مطلقاً حيث درست بالمدرسة الألمانية راهبات، ثم الجامعة الأمريكية وتخرجت مهندسة لبرمجة الكمبيوتر، ثم حصلت على ماجيستير في العلوم الإنسانية بلندن وآخر بالترجمة من جامعة أدنبره ثم منحة دكتوراه في تاريخ المرأة العربية، وبعد كل هذا قامت هي وصديقاتها بلندن من شتى الجنسيات بتكوين فريق مسرحى لإحياء مسرح شسكبير، على نفقتهم الخاصة، ورغم رفضنا دخولها مجال التمثيل إلا أنها فاجئتنا بهذه الخطوة وأنها، منذ حوالي 3 أعوام تشارك فى عروض مسرحية على مسرح شيكسبير.

واختتمت : في البداية كنا رافضين دخولها مجال التمثيل، إلا أننا فوجئنا بنجاحها في هذا العمل الراقي، ورغم أن التمثيل بعيد عن دراستها إلا أنها نجحت في التجربة.