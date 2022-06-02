انت الان تتابع خبر الظهور الأول لـ ناريمان إبنة شمس البارودي من حسن يوسف يصدم الجميع.. غير محجبة اتفرج صورة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ولدت شمس البارودي، فى 4 أكتوبر من عام 1945، ودرست فى معهد الفنون المسرحية لمدة عامين ونصف، وكان أول أدوارها فى مسلسل "العسل المر"، وتزوجت من الفنان حسن يوسف، عام 1972.

وشمس البارودى، هى ابنة عم والد الفنانة ريم البارودى، وخالة الفنانة غادة عادل.

وتداول ناشطون صور لابنتها ناريمان وهي غير محجبة، وزوجها الأمير السعودي خالد بن سعود، قبل حسن يوسف.شمس تعيش حياة هادئة مع زوجها الفنان حسن يوسف ومع أولادها، ورغم كل المحاولات لاستقطابها لإجراء حوار تليفزيوني أو للعودة للتمثيل إلا أن شمس تؤكد طوال الوقت أن اعتزالها نهائي ومستمر حتى وفاتها.