انت الان تتابع خبر لن تتوقع من هي الفنانة التي سحرت النجم العالمي فان دام في رامز موفي ستار.. نجمة شهيرة لم يستطع الصمود أمام جمالها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استطاع الفنان رامز جلال، اصطياد الفنانة التونسية درة، للوقوع في مقلبه الذي عرض مؤخراً في شهر رمضان "رامز موفي ستار".

وكان النجم العالمي جان كلود فام دام، قد أشاد بجمال الفنانة التونسية درة، وذلك خلال لقائهما لأول مرة في برنامج المقالب "رامز موفي ستار"، الذي شارك فيه لاستدراج الضحايا.وكان قد التقى فان دام بالفنانة درة في الكرافان قبل تصوير المشهد الوهمي في البرنامج، ورحب بها قائلا : "سعيد جدا بالعمل معك، ولم أتخيل وجود ممثلة بهذا الجمال"، ليعلق مقدم البرنامج رامز جلال قائلا : "أومال لو شوفت بدرية طلبة هتعمل إيه".

وتباينت ردود الأفعال من المتابعين في المواقع الإعلامية بعد الانتهاء من برنامج رامز موفي ستار، مؤكدين أنها أكثر فنانة اعجب بها فان دام وذلك بعد مشاهدة جميع حلقات البرنامج.

الجدير ذكره أن برنامج رامز موفي ستار تم تصويره للسنة التالية على التوالي في المملكة العربية السعودية، وقد لاقى استحسان الكثير من الجماهير.