انت الان تتابع خبر بعد توقفه أكثر من عامين موعد جديد لعودة تصوير فيلم أهل الكهف .. اتفرج الأسباب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف المنتج وليد منصور، موعد عودة تصوير فيلم "أهل الكهف" المأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، الذي أثار جدلا واسعا عقب توقف تصويره منذ عامين.

وقال منصور "نستعد لاستكمال مراحل تصوير الفيلم وتجهيز فريق العمل للسفر إلى تركيا".وتابع: "من المقرر سفر فريق العمل منتصف شهر أغسطس المقبل، والتوقف كان خارج عن إرادتنا بسبب صعوبات السفر عقب جائحة كورونا". فيلم "أهل الكهف" بطولة النجوم: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، عن الرواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.



